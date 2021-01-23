نشرة الجمعة.. مصر تسحق بيلاروسيا بمونديال اليد.. وكاف يعلن عقوباته ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 22 يناير 2021.

مجموعة مصر.. الثواني الأخيرة تمنح سلوفينيا تعادلاً مثيراً مع السويد بمونديال اليد

رسميًا.. كاف يعلن عقوباته ضد الزمالك و3 لاعبين في أحداث نهائي الأبطال

الهلال يحسم موقفه من التعاقد مع ساسي

الأهلي يصطحب جميع لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية

مصر تسحق بيلاروسيا وتقترب خطوة من ربع نهائي مونديال اليد

الزمالك يُعلن قائمته لمواجهة أسوان واستعادة صدارة الدوري

الطلائع يقفز 6 مراكز ويغادر قاع الدوري بثلاثية في الإنتاج

بيراميدز يتعثر أمام سموحة قبل مواجهة الأهلي

مشادة بين عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة سموحة

إصابة زيدان بفيروس كورونا