تقرير.. التعادل يكفي والخسارة ممنوعة.. ما هي فرص مصر للتواجد بين الثمانية الكبار بمونديال اليد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وأسفرت مبارياتها عن فوز مصر على بيلاروسيا وتعادل سلوفينيا والسويد، وفوز الاتحاد الروسي لكرة اليد على مقدونيا.

ويحتاج منتخب الفراعنة إلى الفوز أو التعادل في مباراته القادمة مع سلوفينيا من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

بينما تصعف الخسارة بمنتخب مصر إلى خارج البطولة وتحرمه من التأهل لربع النهائي ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وإليكم الموقف الحالي للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لمونديال اليد

مصر 6 نقاط والسويد 6 نقاط، لكن فارق الاهداف لصالح الفراعنة، والاتحاد الروسي 5 نقاط، وسلوفينيا 5 نقاط، بينما بيلاروسيا بنقطتين ومقدونيا بدون أية نقاط.

وفي حالة تساوي السويد ومصر في عدد النقاط بعد الجولة الأخيرة، كما هو الحال بعد مباريات الجولة الثانية، تكون الأفضلية للمنتخب السويدي بفضل تفوقه في مباراة الدور التمهيدي بالبطولة.

ويقدم الخليج 365 تقرير عن فرص مصر في التأهل لدور الثمانية بالمونديال

أول المجموعة:

يحتاج منتخب مصر للفوز على سلوفينيا مع تعادل السويد مع الاتحاد الروسي لكرة اليد، وبهذه النتائج يكون الموقف كالتالي: مصر اول برصيد 8 نقاط، السويد 7 نقاط، ليتأهل سويا إلى دورالثمانية.

كما أن خسارة السويد من الاتحاد الروسي لكرة اليد مع فوز مصر على سلوفينيا يضمن للفراعنة التأهل كاول المجموعة، بالإضافة إلى تأهل الاتحاد الروسي لكرة اليد، حيث يصبح للمنتخب المصري 8 نقاط، ومنتخب الاتحاد الروسي 7 نقاط.

تعادل مصر مع منتخب سلوفينيا، مع خسارة السويد امام الاتحاد الروسي، يمنح المنتخب الفراعنة التأهل كأول المجموعة برصيد 7 نقاط ، ويتأهل معه المنتخب الروسي كثاني المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، لكن المواجهات المباشرة لصالح المنتخب المصري.

ثاني المجموعة

فوز منتخب مصر على سلوفينيا مع فوز السويد على الاتحاد الروسي لكرة اليد، يصبح رصيد الفريقين 8 نقاط، ليتأهل المنتخب السويدي كأول المجموعة، والمنتخب المصري كثاني المجموعة.

تعادل منتخب مصر مع نظيره السلوفيني مع فوز السويد على الاتحاد الروسي، يصبح المنتخبان لديهما 7 نقاط، ليتأهل الفراعنة كمركز ثاني والمنتخب السويدي كأول للمجموعة.

تعادل منتخب مصر مع نظيره السلوفيني، مع تعادل منتخب السويد في مباراته امام الاتحاد الروسي لكرة اليد، يصبح المنتخبان لديهما 7 نقاط، ويتأهلا معا لدور الثمانية، بحيث يكون السويد أول والفراعنة ثانيا.

الخروج من البطولة

يودع منتخب مصر البطولة من الدور الرئيسي عند الخسارة من سلوفينيا، حيث يصبح رصيد المنتخب السلوفيني 7 نقاط، ومنتخب مصر 6 نقاط، ليودع الفريق البطولة، دون النظر لنتيجة مباراة الاتحاد الروسي لكرة اليد مع السويد.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل صاحبي المركز الأول والثاني من البطولة إلى دور الثمانية