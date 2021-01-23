مجموعة مصر.. الثواني الأخيرة تمنح سلوفينيا تعادلاً مثيراً مع السويد بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

شهدت الثواني الأخيرة من مباراة سلوفينيا والسويد التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 28-28 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم السويد 15-14.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة منذ بدايته وحتي نهايته، حيث تقدمت سلوفينيا ثم تعادلت السويد، وازدادت الإثارة في الأحداث الأخيرة من المباراة، حيث تقدم المنتخب السلوفيني وتعادل السويدي.

وخلال الدقيقة الأخيرة، تسابق لاعبو الفريقان في إهدار التقدم، قبل أن يتقدم منتخب السويد قبل النهاية ب35 ثانية، لكن المنتخب السلوفيني نجح في إدارك التعادل بهدف قاتل قبل نهاية اللقاء بثانيتين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب السويد الى 6 نقاط، بينما ارتفع رصيد منتخب سلوفينيا الى 5 نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي منتخب السويد مع منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد في ختام مباريات الدور الرئيسي لمنافسات المجموعة الرابعة في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.

بينما يلتقي منتخب سلوفينيا مع منتخب مصر في إطار نفس الجولة يوم الاحد المقبل في السابعة مساء.

بينما يلتقي منتخب بيلاروسيا مع مقدونيا خلال نفس الجولة يوم الاحد القادم في الرابعة والنصف عصرا

وتنص لوائح المسابقة على تأهل صاحبي المركز الأول والثاني إلى دور الثمانية بمونديال اليد