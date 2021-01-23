رسميًا.. كاف يعلن عقوباته ضد الزمالك و3 لاعبين في أحداث نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط ضد الزمالك، وثنائي الفريق مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو، إضافة إلى حسين الشحات.

واجتمعت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي في 19 يناير بغرض مناقشة أحداث نهائي دوري الأبطال للموسم الماضي والذي أقيم 27 نوفمبر 2020.

وأتت القرارات الخاصة بنهائي دوري الأبطال كما يلي:

- إيقاف اللاعب رقم 15 بنادي الزمالك مصطفى محمد لمدة 4 مباريات.

- إيقاف اللاعب رقم 2 بنادي الزمالك كابونجو كاسونجو لمدة 4 مباريات.

- فرض عقوبة على الزمالك بغرامة 10 ألاف دولار بسبب سلوك لاعبيه.

- فرض عقوبة على اللاعب رقم 14 في النادي الأهلي حسين الشحات بالإيقاف 4 مباريات.

وناقشت لجنة الانضباط أيضًا سلوك أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب تجاه حكم مباراة الفريق أمام النجم الساحلي حيث تقرر إيقاف اللاعب 6 مباريات مع إيقاف التنفيذ في 4 منها حال قيامه بسلوك مشابه خلال 24 شهر.