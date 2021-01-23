فاصل اعلاني | مدافع برشلونة يستثمر 4.3 مليون دولار في منصة كرة القدم الخيالية “سوراري”

أعلن مدافع برشلونة المخضرم “جيرارد بيكيه” عن بدايته الرسمية في صناعة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) من خلال استثمار مبلغ 4.3 مليون دولار في منصة كرة القدم الخيالية “سوراري”

ووفقًا لموقع “Sifted”، فقد انضم جيرارد بيكيه إلى جولة التمديد الأساسي بقيادة صندوق “Cassius Family” ومقره الولايات المتحدة والذي جلب ما مجموعه 8.6 مليون دولار إلى المنصة، مما يسمح للمستخدمين بشراء وتداول البطاقات الرقمية عبر NFT للاعبي كرة القدم المحترفين.

علاوة على ذلك، ووفقًا للاعلان الرسمي للشركة، انضم لاعب برشلونة إلى فريق Sorare باعتباره “مستشارًا استراتيجيًا”، كجزء من الاتفاقية، ويشمل الفريق أعضاء مجلس الإدارة المؤسسين “نيكولاس جوليا وأدريان مونتفورت وكريستين ميلي.”

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ويستفيد Sorare من تقنية “اثفورم بلوكيشن” لإصدار بطاقات رقمية لبعص اللاعبين، يمكن استخدامها لبناء فرق كرة قدم خيالية أو المتاجرة بأموال حقيقية، وقالت الشركة هذا العام إن ما يقرب من 80 ناديًا لكرة القدم انضموا إلى المنصة، بما في ذلك بورتو البرتغالي وزينيت سان بطرسبرج الروسي وبايرن ميونخ ويوفنتوس، وغيرها.

لماذا استثمر بيكيه في سوراري؟

علق بيكيه على الأسباب الكامنة وراء مشروعه التجاري الجديد وأوضح بقوله “أرى إمكانات هائلة في قطاع الألعاب الرياضية في الاقتصاد الرقمي حيث يكون انتباه الجماهير هو أهم وحدة عملة. أتطلع إلى مساعدة Sorare في توسيع شراكاتهم مع بطولات الدوري والأندية واللاعبين في جميع أنحاء العالم لبناء أفضل تجربة خيالية موجودة”.

كما أشار مدافع برشلونة إلى ضرورة تنويع محفظته قبل التقاعد في المستقبل، وأكد أنه يتوقع مستقبلًا مشرقًا في هذا النوع من الأعمال، وأضاف “إذا لم تبدأ في فعل هذه الأشياء عندما تكون لاعبًا، أعتقد أنه عندما تترك كرة القدم، هناك فجوة كبيرة حيث لا تعرف ماذا تفعل “.

وتذكر بطل كأس العالم 2010 ماضيه في تداول بطاقات كرة القدم المادية وكيف تغيرت الأوقات الآن بسبب بطاقات الخيال الرقمية، وقال “كنت من محبي بطاقات كرة القدم منذ أن كنت طفلاً. كان عليك الذهاب وشراء حزمة من الملصقات وجمع كل اللاعبين.”

وأكمل مدافع برشلونة قائلاً “بصفتي رائد أعمال أعتقد أن عالم كرة القدم يجب أن يتطور أكثر من ذلك، وفي نهاية المطاف، هذه هي الخطوة التالية من الابتكار، حيث ستجمع الأجيال القادمة هذه الأنواع من الأصول والبطاقات الرقمية.”

كيف يسير طريق سوراري؟!

ذكرت Sorare أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 1،000٪ خلال عام 2020. وتتوقع توقعاتهم نموًا في كرة القدم الخيالية والبطاقات الرياضية التي قد تصل قيمتها إلى 5.4 مليار دولار و 18.6 مليار دولار على التوالي.

وكشفت دراسة استقصائية حول اتجاهات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا بواسطة موقع “Bitcoin”، أن %47 من المراسلين سمعوا عن NFT، وأن %63 من بين هؤلاء، لم يكن لديهم سوى فهم أساسي عنها، في حين أن %57 منهم لم يستخدموها أبدًا.