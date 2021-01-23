يقدم لكم موقع الخليج 365 ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 في الجولة 15.

استغل نادي الزوراء تعثر متصدر جدول ترتيب الدوري العراقي “القوة الجوية” الذي وقع في فخ التعادل مع “الشرطة” وتعادل صاحب المركز الثالث “نفط الوسط” مع “امانة بغداد”، ليرتقي من المركز الرابع إلى الثاني ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة عن الصدارة بعد فوزه على “السماوة” اليوم بهدف مقابل لا شيء.

وجاء تعادل صاحب المركز الرابع “الشرطة” في صالح صاحب المركز الخامس “النجف” بعدما حقق الأخير الفوز على “الصناعات الكهربائية” اليوم، بهدف دون رد أحرزه “احمد لفته كوني” في الدقيقة (90).

فيما واصل نادي “أربيل” نتائجه المتواضعة بالتعادل مع الحدود بنتيجة (1-1)، ليظل بفوز وحيد في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري العراقي.

واستعاد نادي النفط المركز السادس من “زاخو” بعدما حقق الفوز على “الطلبة” بهدف مقابل لا شيء احرزه “محمد داود ياسين” في الدقيقة (57).

ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 15

1- القوة الجوية 29 نقطة

2-الزوراء 28 نقطة

3-نفط الوسط 28 نقطة

4- الشرطة 28 نقطة

5- النجف 26 نقطة

6-النفط 23 نقطة

7-زاخو 23 نقطة

8-نفط ميسان 22 نقطة

9- امانة بغداد 20 نقطة

10- اربيل 18 نقطة

11- الكهرباء 18 نقطة

12- الكرخ 18 نقطة

13- الديوانية 18 نقطة

14- الطلبة 15 نقطة

15- السماوة 15 نقطة

16- الحدود 14 نقطة

17- الميناء 14 نقطة

18- نفط البصرة 14 نقطة

19- القاسم 11 نقطة

20- الصناعات الكهربائية 10 نقاط

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