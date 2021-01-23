جوارديولا يمهد لمشاركة رياض محرز في مباراة مانشستر سيتي القادمة

مَهد المدير الفني الإسباني “بيب جوارديولا” لمشاركة الجناح الدولي الجزائري “رياض محرز” في مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام شيلتينهام سارانسيز ضمن مباريات يوم السبت غي دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة “لا نستطيع أن ندفع ببيرناردو سيلفا في كل مباراة، حيث عانى من الإصابات في الفترة الماضية، ونحن لدينا بعض البدائل بالإضافة إلى لاعبي الأكاديمية”.

وأضاف “بيرناردو سيلفا عانى في الموسم الماضي ربما لقلة مشاركاته أو ربما لتراجع مستواه، لكنه دائمًا ما كان مهمًا بالنسبة لنا”.

وشارك سيلفا في الأربع مباريات الماضية كأساسي أمام أندية بيرمنجهام سيتي (في الكأس) وبرايتون وكريستال بالاس وأستون فيلا (في الدوري)، ويبدو أن جوارديولا بعد حديثه هذا سيذهب نحو إراحته أمام شيلتينهام سارانسيز.

وكان مانشستر سيتي قد بلغ دور الـ 16 من كأس انجلترا بعد فوزه بثلاثية نظيفة على بيرمنجهام سيتي، ولعب رياض محرز لمدة 90 دقيقة، لكنه لم يواصل لعب جميع المباريات التالية في منافسات الدوري، حيث اكتفى بـ 60 دقيقة أمام برايتون، و19 دقيقة أمام أستون فيلا، وجلس على دكة البدلاء طيلة مباراة كريستال بالاس.

وجاء تصريح جوارديولا بعد 4 أيام من تحدثه بالايجاب عن رياض محرز في لقاء خص به قناة بين سبورت القطرية، حيث أكد أحقية النجم الجزائري في فرصة كبيرة مع مانشستر سيتي.

وأوضح جوارديولا بقوله “رياض؟ بالتأكيد يستحق المزيد من الدقائق، ولكن زملاؤه يستحقون كذلك المزيد من الدقائق، كل لاعب يرى نفسه يستحق وقت أكثر من الآخر..ومن جانبي أحاول أن أكون عادلاً في التعامل مع الجميع، واختار تشكيلتي وفق ما أراه في التدريبات، وبالنسبة لي رياض محرز لاعب مُدهش ويقدم مستوى رائع”.