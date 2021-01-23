ترتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 13

خسر الكرامة صدارة جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 13، بسبب سقوطه في قمة هذا الأسبوع أمام “تشرين” بهدف دون رد.

وتراجع الكرامة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 28 نقطة، ليعتلي تشرين الصدارة برصيد 30 نقطة.

واستغل فريق الجيش سقوط الكرامة أمام تشرين، وعاد بفوز غال وثمين من معقل فريق جبلة بهدف دون رد، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 30 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن تشرين.

أما حطين فقد وضع حدًا لسلسلة نتائجه السلبية بتحقيق الفوز على ملعب الوثبة بهدف دون رد، ليتقدم للمركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويعوض تعادله مع الوحدة وخسارته أمام الشرطة في الجولتين الماضيتين.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 من الدوري السوري 2021/2020 بمواجهة بين الحادي عشر “الشرطة” والسادس “الطليعة” يوم غد السبت 23 يناير في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش.

إليكم جدول رتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات اليوم

تشرين 30 نقطة الجيش 30 نقطة الكرامة 28 نقطة حطين 26 نقطة الوحدة 24 نقطة الطليعة 18 نقطة جبلة 17 نقطة الاتحاد الحلبي 16 نقطة الوثبة 16 نقطة الحرجلة 11 نقطة الشرطة 11 نقطة الساحل 6 نقاط الحرية 6 نقاط الفتوة 4 نقاط

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