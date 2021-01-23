الامارات | دبا الفجيرة يهزم البطائح ويصعد إلى وصافة الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يهزم البطائح ويصعد إلى وصافة الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق دبا الفجيرة انتصاراته، محققاً فوزاً ثميناً على ضيفه البطائح بهدف دون مقابل، سجله لاعبه البرازيلي روجر ميندوكا في الدقيقة (79)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وصعد دبا الفجيرة إلى مركز الوصيف في المسابقة برصيد (17 نقطة)، متأخراً بغارق نقطة عن البطائح المتصدر برصيد (18 نقطة).

وفي مباراة أخرى، تعادل الإمارات مع التعاون بهدف لمثله، سجل للأول عبدالله موسى في الدقيقة (61)، وللتعاون مالك أحمد (62)، وشهدت المباراة فرصاً هجومية كثيرة من قبل الصقور، تصدى لها حارس مرمى التعاون.

وبموجب هذه النتيجة، تراجع الإمارات إلى المركز الثالث برصيد (15 نقطة) والتعاون (9 نقاط) بالمركز الثامن. ونجح العروبة من الفوز على ضيفه مصفوت بهدفين نظيفين، سجلهما محترفه النيجيري فيكتور نوانيري (77 و42)، ليصبح رصيد العروبة (14) نقطة في المركز الرابع، بينما مصفوت برصيد ست نقاط في المركز التاسع. وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة مباراتين، يلعب فيهما العربي مع الذيد، وأيضاً الحمرية مع مسافي.

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