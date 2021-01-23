الامارات | براندلي كواس.. «أمهر لاعب في الدوري» يفتقد اللمسة الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن براندلي كواس.. «أمهر لاعب في الدوري» يفتقد اللمسة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار لاعب النصر، الهولندي براندلي كواس، جدلاً واسعاً بين جمهور «العميد» الذي طالب منذ انطلاق دوري الخليج العربي باستبداله، لكن مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم قرر الإبقاء عليه، واستمرار عقده الذي يمتد موسمين.

وبدأ اللاعب المهاري في الوجود بالمباريات، وظهر بمستوى فني متذبذب من مباراة إلى أخرى، ولكن رغم ذلك أثبتت إحصاءات رابطة دوري المحترفين أن كواس هو أكثر لاعبي الدوري نجاحاً في القيام بمراوغات ناجحة، غير أنه يفتقد اللمسة الأخيرة.

وكان اللاعب الهولندي قد نفذ 42 مراوغة ناجحة حتى نهاية الجولة 11 من دوري الخليج العربي، وجاء في المرتبة الثانية لاعب بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو، ثم لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، وبعدهم جاء في المركز الرابع لاعب النصر أيضاً ومنتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، ولكن تم حذف إحصاءات كواس من موقع الرابطة بمجرد قيام نادي النصر بتسجيل اللاعب الأوزبكي خامداموف.

ورداً على حذف إحصاءات اللاعب من موقع رابطة المحترفين، قال مصدر من الرابطة لـ«الإمارات اليوم»: «إن قائمة اللاعبين التي تظهر في الموقع الرسمي للرابطة مرتبطة بتسجيل اللاعبين في نظام اتحاد الكرة (اف ايه نت)، وتظهر فقط اللاعبين الحاليين مع الفريق».

وأضاف المصدر: «أي لاعب لم يعد مسجلاً مع ناديه، يتم إخفاء اسمه وإحصاءاته من الموقع، أما في حال انتقل لنادٍ آخر داخل الدولة، فتعود الإحصاءات وتظل موجودة في ملفه». ويعود السبب الرئيس في الاستغناء عن اللاعب إلى عدم الاستفادة من اللمسة الأخيرة لكواس، حيث قام اللاعب بـ42 مراوغة ناجحة، ولكنه لم يصنع إلا هدفاً واحداً فقط للفريق، وهو ما يؤكد أزمة اللاعب مع الجمهور والفريق.

وقال المحلل الفني ومدير فريق النصر السابق، خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «إن لاعب النصر كواس مشكلته ليست وليدة الموسم الحالي، ولكن من الموسم الماضي، اللاعب بالفعل مهاري، ولكنه لم يفد الفريق سواء بالأهداف أو صناعتها، وهي مشكلة اللاعب، وإذا كان العميد يبحث عن المنافسة يجب البحث عن لاعب أفضل من الهولندي كواس، وليس أقل منه، وأعتقد أن النادي تعجل في التعاقد مع اللاعب الأوزبكي خامداموف، خصوصاً أن الدوري الأوزبكي لم يبدأ، ويبدو أن اللاعب غير جاهز بدنياً وفنياً، والفريق في حاجة إلى لاعب جاهز».

من جهته، أكد مصدر رسمي من نادي النصر لـ«الإمارات اليوم» أن اللاعب الهولندي كواس، يتدرب بشكل منتظم مع الفريق، وتلقى النادي بالفعل أكثر من عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، سواء من داخل أو خارج الدولة، ولكن لايزال النادي يبحث في العروض المقدمة للموافقة على أفضلهم للنادي واللاعب.

وكان النصر قد تعاقد مع اللاعب الهولندي كواس في مايو 2019 قادماً من نادي هيراكليس ألميلو الهولندي، بعقد يمتد موسمين.

خالد عبيد:

- «اللاعب بالفعل مهاري ولكنه لم يفد الفريق سواء بالأهداف أو صناعتها».

- «أعتقد أن النصر تعجل في التعاقد مع اللاعب الأوزبكي خامداموف».

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