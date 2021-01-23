شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة أسوان يجتمع مع علاء عبدالعال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس الأدارة وأعضاء لجنة الكرة بنادى أسوان، اجتماعا استمر عدة ساعات مع المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، علاء عبدالعال، وشهد الاجتماع توقيع المدير الفنى على عقود تدريبه لنادى أسوان رسميا.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة مع المدير الفنى قائمة الفريق في ظل تعاقدات يناير والخريطة الفنية للفريق والمراكز المطلوب تدعيمها وبحث وتقييم الأسماء والعناصر المرشحة للانضمام للفريق بعد ضم وتسجيل اللاعبان أحمد الألفى وأحمد صبحى وكذلك تحديد الأسماء التي انتهى دورها مع الفريق ولم تحقق المردود الفنى المنتظر.

وأكد أعضاء المجلس ولجنة الكرة للمدير الفنى، حرص مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم بنادى أسوان على دعمه ومساندته وتوفير كافة الأجواء والظروف التي تساعد اللاعبين والجهاز الفنى على الظهور بالصورة التي تليق بنادى أسوان.

ووعد علاء عبدالعال بأنه سيذل أقصى جهد مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير لبقاء اسم أسوان بالممتاز وأنه سيدرس مع الإدارة دائما كل الأمور التي تصب في مصلحة الفريق إداريا وفنيا.