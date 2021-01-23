شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: لماذا يختار ممدوح عيد صفقات بيراميدز رغم انه مدير تنفيذي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، عن استغرابه الشديد بسبب تدخل ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، في اختيار صفقات نادي بيراميدز.

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «ممدوح عيد مدير تنفيذي فلماذا يختار الصفقات وبناءًا على أيه يختار الصفقات الجديدة».