شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يشكو التحكيم في مباراة السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجهاز الفني لفريق النصر، غضبه الشديد من الأخطاء التحكيمية في مباراته أمام السكة الحديد، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ضمن الجولة 10 بدوري القسم الثاني.

وأكد الجهاز الفني للنصر أن الخسارة أمام السكة جاءت بفعل فاعل وأن اللقاء شهد ظلم تحكيمي واضح ضد النصر في أكثر من قرار خاطئ أبرزهم احتساب حكم اللقاء احمد العباسي لركلة جزاء لعمرو عزت لاعب السكة غير صحيحة بالمرة بداعي لسمة يد في لعبة لا يوجد بها لمسة على مدافعي النصر أحرز منها السكة الحديد الهدف الثاني.

ولم يكتفي حكم اللقاء بذلك بل إنه قام باحتساب ركلة حرة لفريق النصر وقبل تنفيذها قام باحتساب ركلة حرة السكة الحديد بداعي أن لاعب النصر قام بالوقوف في الحائط البشري كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحه للنصر من لسمة يد على مدافع السكة.

و أبدى سيد عيد غضبه الشديد من القرارات التحكيمية خاصة ركلة الجزاء وقال إنه أول مرة يعلق على التحكيم وأنه يطالب اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام دوليين لمباريات النصر لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء الغريبة والتي تؤثر على نتائج الفريق بالسلب مشيرا إلى أن النصر يعاني من الأخطاء التحكيمية منذ بداية الموسم.