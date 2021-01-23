شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: عدم احتساب هدف سموحة أمام بيراميدز «جريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على عدم احتساب هدف نادي سموحة أمام بيراميدز.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «عدم احتساب هدف سموحة أمام بيراميدز جريمة ووصمة عار في تاريخ الكرة المصرية».

وعن التقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم لدى فيفا: «لن نقدم بشكوى، وشكوى ليه دي فضيحة كبيرة حصلت».