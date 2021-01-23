شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: صلاح محسن كان رغبتي الأولى.. وأحمد ياسر فضل سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على حقيقة رغبة نادي سموحة في التعاقد مع أحمد ياسر ريان وصلاح محسن لاعبا النادي الأهلي.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أحمد ياسر ريان مهاجم جيد ولكن صلاح محسن كان رغبتي الأولى».

وأوضح: «صلاح محسن أشتغل معايا السنة الماضية لذلك حافظ طريقة لعبي، وأحمد ياسر كان اختيار ثان والأهلي تمسك بصلاح محسن وأحمد ياسر انتقل إلى سيراميكا بسبب العرض المالي كان أكبر من سموحة».

وعن التعاقد مع مصطفى فتحي، شدد: «مصطفى فتحي لاعب كبير ومهم وسيكون إضافة قوية للغاية».