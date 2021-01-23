شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال يعلن قائمة أسوان لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أسوان، بقيادة المدير الفني علاء عبدالعال، قائمة اللاعبين لمباراة الزمالك والتي تقام غدا على ملعب بتروسبورت.

حيث جاء في حراسة المرمي كل من: طلعت الجبلاوى وعمر رضوان وخالد وليد.

وفي خط الدفاع ووسط الملعب: محمد العشرى، محمد جابر، محمود شبانه، أحمد سالم صافى، أحمد صبحى، عمرو الحلوانى، أحمد بلية، وهيثم الفيل، محمد خليفة، إسلام صالح، سالمون منساه، أحمد صغيرى، أحمد خالد، أحمد سعيد أوكا، أحمد الألفى.

وفي الهجوم: عمر الداحى، محمد أسامة، جون أفيرى، محمد جمال بيبو، عمرو ناصر، يوسف أسامة نبيه.