أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يكتسح بيلاروسيا (35 - 26) ويقترب من ربع نهائي مونديال اليد

منتخب مصر يكتسح بيلاروسيا (35 - 26) ويقترب من ربع نهائي مونديال اليد

قطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

استبعاد محمود علاء وضم عيد وعبد السلام لقائمة الزمالك استعدادًا لأسوان

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة أسوان فى المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا السبت على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة استمرار استبعاد محمود علاء، ومحمود عبد الرحيم جنش، وخروج حسام عبد المجيد ودخول أحمد عيد ومحمد عبد السلام. ننفرد بنشر أول صورة للكرة الموحدة الجديدة لمباريات الدورى المصرى حصل الخليج 365 على أول صورة للكرة الموحدة الجديدة لمباريات الدورى المصرى التى وصلت مطار القاهرة مؤخرا، والتى تختلف عن الكرة الموحدة التى أقيمت بها المباريات السابقة حيث تحمل الكرة الجديدة هوية مصرية خالصة وتكتسى بألوان علم مصر الأبيض والأحمر والأسود فقط وتم تصميمها خصيصا للدورى المصرى. الزمالك يستأنف ضد عقوبة إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات أفريقية قرر مسئولو نادى الزمالك الاستئناف على عقوبة ايقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد القرار الذى أعلنته لجنة الانضباط بالكاف قبل ساعات، بإيقاف اللاعب أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادى الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه، على خلفية الأحداث التى تبعت مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف. قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب إطلاق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته الذي تمت الموافقة على انطلاقه قريبا.

بدر بانون جاهز للمشاركة في تدريب الأهلي وقيادة الدفاع أمام بيراميدز

تأكد جاهزية المغربي بدر بانون مدافع الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، بعدما خرج اللاعب من قائمة فريقه التي خاضت مباراة المقاولون العرب.

هل يفتح الأهلي ملف ضم حارس مرمى فى يناير بعد أزمة إيقاف الشناوي؟

فاجئ اتحاد الكرة مسئولي النادي الأهلي بقرار إيقاف قائد الفريق الأحمر محمد الشناوي 4 مباريات، بداعي سوء سلوكه مع محمد سلامة حكم مباراة البنك الأهلي بالجولة الثامنة، والتي انتهت بالتعادل السلبي ، بعدما اعترض الشناوي على الحكم كونه لم يعد إلى تقنية الفار لمعرفة كرة لمسة اليد على لاعب البنك الأهلي في كرة مشتركة مع محمد مجدي أفشة، وكذلك تراجعه عن احتساب هدف للأهلي عقب العودة للفار، قبل أن يتم تخفيض العقوبة للربع ويصبح الإيقاف مباراة واحدة عقب استشارة لجنة الحكام، لاسيما وأن الحكم لم يمنح الحارس إنذار أو كارت أحمر.