7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 فى مقدمتها ، استبعاد محمود علاء وضم عيد وعبد السلام لقائمة الزمالك استعدادًا لأسوان

استبعاد محمود علاء وضم عيد وعبد السلام لقائمة الزمالك استعدادًا لأسوان

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة أسوان فى المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا السبت على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة استمرار استبعاد محمود علاء، ومحمود عبد الرحيم جنش، وخروج حسام عبد المجيد ودخول أحمد عيد ومحمد عبد السلام.

منتخب مصر يكتسح بيلاروسيا (35 - 26) ويقترب من ربع نهائي مونديال اليد

قطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ننفرد بنشر أول صورة للكرة الموحدة الجديدة لمباريات الدورى المصرى حصل الخليج 365 على أول صورة للكرة الموحدة الجديدة لمباريات الدورى المصرى التى وصلت مطار القاهرة مؤخرا، والتى تختلف عن الكرة الموحدة التى أقيمت بها المباريات السابقة حيث تحمل الكرة الجديدة هوية مصرية خالصة وتكتسى بألوان علم مصر الأبيض والأحمر والأسود فقط وتم تصميمها خصيصا للدورى المصرى. الزمالك يستأنف ضد عقوبة إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات أفريقية قرر مسئولو نادى الزمالك الاستئناف على عقوبة ايقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد القرار الذى أعلنته لجنة الانضباط بالكاف قبل ساعات، بإيقاف اللاعب أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادى الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه، على خلفية الأحداث التى تبعت مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف.

بدر بانون جاهز للمشاركة في تدريب الأهلي وقيادة الدفاع أمام بيراميدز

تأكد جاهزية المغربي بدر بانون مدافع الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، بعدما خرج اللاعب من قائمة فريقه التي خاضت مباراة المقاولون العرب.