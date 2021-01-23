وزير الشباب والرياضة: العالم أجمع أشاد بتنظيم مصر لبطولة اليد 2021

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الدولة المصرية وفرت المناخ الممتاز الذى أشاد به العالم أجمع من تنظيم حتى تخرج بطولة كأس العالم لليد بتلك الصورة الرائعة، مشيرا إلى أن لاعبى المنتخب متحملين المسئولية بكل جهد وقوة، مضيفا أن بطولة كأس العالم التي أقيمت في مصر هي تسويق مباشر ومخاطبة للعالم أجمع يدل على قوة مصر على استضافة الأحداث العالمية في ظل أى حائحة.

من جانب أخر، كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد شهد مباراة كرة اليد والتي تجمع بين منتخبي السويد وسلوفينيا، بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في ثاني جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الرابعة، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.