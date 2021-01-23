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وزير الشباب والرياضة: العالم أجمع أشاد بتنظيم مصر لبطولة اليد 2021

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الدولة المصرية وفرت المناخ الممتاز الذى أشاد به العالم أجمع من تنظيم حتى تخرج بطولة كأس العالم لليد بتلك الصورة الرائعة، مشيرا إلى أن لاعبى المنتخب متحملين المسئولية بكل جهد وقوة، مضيفا أن بطولة كأس العالم التي أقيمت في مصر هي تسويق مباشر ومخاطبة للعالم أجمع يدل على قوة مصر على استضافة الأحداث العالمية في ظل أى حائحة.

من جانب أخر، كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  قد شهد مباراة كرة اليد والتي تجمع بين منتخبي السويد وسلوفينيا، بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في ثاني جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الرابعة، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

 

حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ماتيا بريفولشيك، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

 

وكان المنتخب سلوفينيا قد حقق فوزاً مستحقاً على نظيره المقدوني بنتيجة 21/31، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا، الاتحاد الروسي، في الوقت الذي تعادل فيه منتخبا بيلاروسيا والسويد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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