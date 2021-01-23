شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: العالم أجمع أشاد بتنظيم مصر لبطولة اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر
من جانب أخر، كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد شهد مباراة كرة اليد والتي تجمع بين منتخبي السويد وسلوفينيا، بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في ثاني جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الرابعة، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.
حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ماتيا بريفولشيك، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.
وكان المنتخب سلوفينيا قد حقق فوزاً مستحقاً على نظيره المقدوني بنتيجة 21/31، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا، الاتحاد الروسي، في الوقت الذي تعادل فيه منتخبا بيلاروسيا والسويد.