شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر تشتعل.. السويد تتعادل مع سلوفنيا 28-28 فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب السويد فى المحافظة على صدارة المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم لرجال اليد في نسختها رقم 27 قبل جولة من النهاية، بعد التعادل 28-28 ضد سلوفينيا ضمن مباريات الجولة الثانية.

تعادل السويد وسلوفنيا أشعل الصراع في المجموعة الرابعة، حيث رفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بالتساوي مع المنتخب المصري ولكن بأفضلية المواجهات المباشرة، والاتحاد الروسي يحل ثالثا بـ 5 نقاط متساويا مع سلوفينيا ولكن بأفضلية المواجهات المباشرة، ولكل من المنتخبات الأربعة حظوظ في التأهل لربع النهائي. بينما فقد منتخبا بيلاروسيا ذات النقطتين ومقدونيا الشمالية بلا رصيد من النقاط حظوظهما في التأهل لربع النهائي.

بدأ الشوط الأول قويا من جانب المنتخب السويدي الذي رفع فارق الأهداف إلى 4، لكن نجح رجال سلوفينيا في تقليص الفارق وانتهى الشوط الأول بنتيجة 15-14 للسويد.

وفي الشوط الثاني بلغت الإثارة ذروتها عندما تبادل المنتخبين التقدم في النتيجة قبل أن تتفوق السويد، وحصد جيم جوتفريدسون لاعب منتخب السويد جائزة لاعب المباراة بعد مساهمته في تسجيل 4 أهداف لفريقه.

ويختتم منتخب السويد مواجهاته في الدور الرئيسي بمواجهة الاتحاد الروسي، بينما سلوفينيا تواجه مصر ولا بديل للمنتخب السلوفيني عن الفوز للمحافظة على حظوظ التأهل لربع النهائي.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة إلى الدور ربع النهائي، وفي حال التساوي في النقاط يتم النظر للمواجهات المباشرة بين الفريقين، أما في حال تساوي ثلاث منتخبات يتم النظر للنتائج بين الثلاثي فقط.