شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: حسام حسن مستمر في سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على ملف رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري في الوقت الراهن.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «حسام حسن مستمر في صفوف نادي سموحة بالوقت الجاري».

وتابع: «حتى الوقت الجاري حسام حسن مستمر ولم يتم إبلاغي برحيله وهو مستمر في صفوف الفريق بالوقت الجاري».