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أحمد سامي: حسام حسن مستمر في سموحة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على ملف رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري في الوقت الراهن.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «حسام حسن مستمر في صفوف نادي سموحة بالوقت الجاري».

وتابع: «حتى الوقت الجاري حسام حسن مستمر ولم يتم إبلاغي برحيله وهو مستمر في صفوف الفريق بالوقت الجاري».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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