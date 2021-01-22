شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر: اللاعبون على قدر المسؤولية.. وهؤلاء هم الأقوى فى مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، بفوز الفراعنة على بيلاروسيا بنتيجة 35-26 مساء اليوم الجمعة، في ثاني جولات الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة في مصر.

وقال الأحمر: «اللاعبون على قدر المسؤولية، وحققنا فوزا مهما على حساب بيلا روسيا، نخوض كل مباراة على حدة، الجميع يبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل ما لديه، واللاعبون على قلب رجل واحد، هدفنا الفوز على سلوفينيا، للتأهل لربع النهائي».

وأثنى الأحمر على دور الإسباني روبرتو باروندو، المدير الفني للمنتخب، مؤكدا أنه يبذل مجهودا كبيرا ونجح في تحفيظ اللاعبين نقاط القوة والضعف في كل منافس قبل اللقاء، وأشار إلى أن الأقوى في مونديال اليد، حتى الآن الدنمارك والبرتغال وفرنسا.