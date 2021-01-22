شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يعلن خلال ساعات استعارة أوديجارد من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، آخر مستجدات صفقة انتقال النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد، إلى أرسنال، في إطار الميركاتو الشتوي الحالي.

وطلب أوديجارد الرحيل عن ريال مدريد، عقب استبعاده من مباراة ديبورتيفو ألكويانو، في كأس ملك إسبانيا، وأبدى أرسنال رغبة في ضمه.

وبحسب موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، فإن النادي اللندني سيعلن رسميا، استعارة أوديجارد من ريال مدريد، خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن الإعارة لن تتضمن بندا يتيح الشراء بشكل نهائي، وسيكون أوديجارد ثاني الراحلين عن النادي الملكي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد الصربي لوكا يوفيتش، الذي أُعير إلى آينتراخت فرانكفورت.

وأشار الموقع إلى أن العلاقة الجيدة، التي تجمع أرسنال بريال مدريد، كانت سببا في حسم المفاوضات سريعا، وكان الجانرز قد حصلوا على داني سيبايوس، معارا من الميرينجي أيضا، في صيف 2019، لموسم واحد، قبل تمديد لإعارة لموسم آخر في صيف 2020.

وأفاد «ديفينسا سينترال» بأن أرسنال سيدفع لريال مدريد مبلغا، يتراوح بين 1.5 ومليوني يورو، بناء على عدد المباريات والأهداف والتمريرات الحاسمة للاعب النرويجي.