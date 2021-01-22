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جوارديولا يكشف عن مدة غياب دي بروين

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مدة غياب كيفين دي بروين وكايل ووكر، لاعبا الفرق بعد إصابتهما.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة السيتي أمام أستون فيلا، مساء الأربعاء الماضي، وغادرا المباراة قبل النهاية.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «سيغيب دي بروين عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، بسبب إصابة في أوتار الركبة».

في الوقت ذاته، أكد جوارديولا أيضًا أن ووكر سيغيب عن مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن اشتكى من بعض الآلام البسيطة، وأضاف: «كان لدى كايل كدمة كبيرة في فخذه، لكنها مجرد ركلة، لذا لن يكون متاحا غدا، لكن نتمنى أن يكون متاحا للمباراة التالية، أما كيفين، فكان على الطبيب مراجعة الفحص هذا الصباح، وسيغيب ما بين 4 و6 أسابيع».

وفي حالة غياب دي بروين عن مانشستر سيتي لمدة 6 أسابيع، فإنه لن يخوض 9 مباريات على الأقل، بما في ذلك ذهاب ثمن نهائي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأتم جوارديولا: «علينا المضي قدما، نجن جميعا نعرف أهميته، لسوء الحظ بالنسبة له ولنا أنه سيغيب عن جزء مهم من الموسم، لكن علينا إيجاد حل، لأن الجميع يكافح في هذا الموقف، وعلينا التكيف».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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