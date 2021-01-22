شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتعاقد مع مدافع تشيلسي حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان رسميا، اليوم الجمعة، تعاقده مع الكندي فيكايو توموري، مدافع تشيلسي، وأصدر ميلان بيانا، أكد خلاله أنه تعاقد مع توموري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بخيار الشراء.

ووصل توموري، إلى ميلان، اليوم الجمعة، وأجرى الكشف الطبي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقال ميلان في بيانه: «يسر ميلان الإعلان عن توقيع فيكايو توموري على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم، المدافع وقع عقدا حتى 30 يونيو 2021، لكن ميلان لديه خيار الشراء».

وأشارت عدة تقارير إلى أن الإعارة تمت مقابل مليون يورو، مع وجود خيار للشراء مقابل 25 مليون يورو.