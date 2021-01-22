شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالى يعاقب روما بعد أزمة مباراة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا تزال أصداء مباراة روما وسبيزيا في كأس إيطاليا، تلقي بظلالها على الكرة الإيطالية، بعد الخطأ الإداري الذي ارتكبه نادي العاصة الإيطالية في تلك المباراة.

وحقق سبيزيا الفوز على روما، بنتيجة 4-2، في ثمن نهائي كأس إيطاليا، وهي المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين، وشهدت قيام روما بإجراء 6 تغييرات، وهو ما يتجاوز لوائح البطولة، التي تنص على 5 تغييرات فقط.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن القاضي الرياضي بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم ألغى نتيجة المباراة، ومنح روما الهزيمة بنتيجة 3-0، بشكل افتراضي.

جدير بالذكر أن روما ارتكب خطأ فادحًا في بداية الموسم، أمام فريق هيلاس فيرونا، كلفه خسارة 3 نقاط، في مباراة انتهت نتيجتها بدون أهداف.

وأشرك روما وقتها لاعبه أمادو دياوارا وهو مدرج في قائمة تحت 22 عاما التي كان متواجدا بها في الموسم الماضي.

لكن دياوارا بلغ عامه الـ 23 في شهر يوليو الماضي، ولم يتم تسجيله في قائمة اللاعبين الكبار، حتى بعد إبلاغ رابطة الدوري الإيطالي لفريق العاصمة بالخطأ.