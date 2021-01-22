شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يغلق باب التكهنات حول التعاقد مع دانى إنجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، موقفه مما تردد بشأن إمكانية تعاقد فريقه مع داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأحرز هاري كين وسون هيونج مين، 24 هدفا بين 33 هدفا سجلها الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ سجل كل منهما 12 هدفا ما زاد الأقاويل التي تشير إلى اعتماد الفريق اللندني عليهما بشكل كبير.

وقال مورينيو للصحفيين، قبل مواجهة وايكومب واندررز في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين المقبل: «دعونا نتحدث شيئا فشئيا، نملك مهاجمين اثنين ونحن فريق ليس بحاجة لمهاجم ثالث، لأن المهاجم الثالث هو سون، بالطبع لدينا أفضل اللاعبين، نحن سعداء بوجود كارلوس فينيسيوس، كارلوس ليس لاعبنا بل لاعب بنفيكا، لكنه لاعب نتطلع لتطوره، أرفض الحديث تماما عن إنجز لأنه يلعب في ساوثهامبتون».

وانضم البرازيلي فينيسيوس إلى النادي اللندني على سبيل الإعارة، لكنه نادرا ما يشارك في الدوري الممتاز، ومع ذلك سجل 3 أهداف في فوز توتنهام 5-صفر على مارين المتواضع في الدور الثالث لكأس الاتحاد.

ومن المحتمل أن يحصل على فرصة أخرى يوم الإثنين، إذ قال مورينيو إنه سيجري تغييرات على التشكيلة التي ستواجه وايكومب واندررز خارج الديار، حيث يضع عينه على مباراة الخميس المقبل في الدوري أمام ليفربول.

ومع ذلك، أكد المدرب البرتغالي أنه سيذهب لمواجهة وايكومب واندررز بتشكيلته كاملة، «لا نريد أن نخرج من أي بطولة. إذا خرجنا يعني أننا لم نكن جيدين بما يكفي، وليس لأننا احترمنا المنافس بأقل مما ينبغي».