شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جميع مباريات مصر فى كأس العالم لكرة اليد.. وموعد المباراة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب منتخب مصر لكرة اليد عدد 6 مباريات فى كأس العالم لكرة اليد 2021 والتى تقام فى مصر، وفاز المنتخب المصري اليوم على بيلاروسيا ويتبقي له مباراة وحيدة مع منتخب سلوفينيا.

نتائج مباريات مصر فى بطولة كأس العالم لكرة اليد

يوم 13/1/2021 - مصر 35 – تشيلي 29 يوم 16/1/2021 - مصر 38 – مقدونيا 19 يوم 18/1/2021 - السويد 24 – مصر 23 يوم 16/1/2021 - مصر 38 – مقدونيا 19 يوم 20/1/2021 - مصر 28 – روسيا 23 يوم 22/1/2021 - مصر 35 – بيلا روسيا 26

مباراة مصر القادمة فى مونديال اليد

تقام مباراة مصر وسلوفينيا بوم الأحد المقبل الموافق 24/1/2021 الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة فى استاد القاهرة.