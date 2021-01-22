شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لاستعادة قمة الدورى على حساب أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، ضيفاً على نظيره أسوان، عند الخامسة عصر السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدورى، والتى ستجرى على ملعب بتروسبورت بالقطامية.

ويدخل الزمالك المواجهة وله 19 نقطة، محتلاً بها المركز الثانى فى جدول المسابقة، وله مباراة مؤجلة، فيما يدخل أسوان اللقاء وله سبع نقاط، محتلاً بها المركز الرابع عشر فى الجدول.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته، والوصول إلى النقطة الثانية والعشرين، واعتلاء القمة مجدداً، فيما يأمل أسوان فى تحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين ترتيبه فى جدول المسابقة. وشهدت التدريبات الأخيرة، التى أداها الزمالك، استعداداً للمواجهة، على ملعبه بميت عقبه، قيام جايمى باشتيكو، المدير الفنى للفريق، بتحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية هجومية ودفاعية، لتنفيذها خلال مواجهة اليوم، وحسم الفوز المبكر للمواجهة.

وعقد باتشيكو أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها باحترام المنافس، وعدم التهاون أو الاستهتار، وبذل قصارى جهدهم من أجل الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

وخصص باتشيكو فقرة للتسديد على المرمى، خلال المران الرئيسى الذى أداه الفريق، باعتبار التسديد على المرمى أحد الحلول للوصول لمرمى المنافس، وتألق خلال تلك الفقرة الثلاثى فرجانى ساسى، ومصطفى محمد، وأشرف بن شرقى. فيما شهد مركز حراسة المرمى منافسة قوية بين الثلاثى، محمد أبوجبل، ومحمد عواد، ومحمود جنش، لرغبة كل منهم فى الدخول ضمن التشكيل الأساسى للمواجهة.

ووفقاً للمران الرئيسى، وضح أن باتشيكو سيجرى بعض التعديلات فى التشكيلة الأساسية، بسبب حالة الإرهاق التى اشتكى منها عدد من اللاعبين، بسبب تلاحم المباريات، وخوض الفريق مباراة الجونة قبل مواجهة أسوان بـ48 ساعة فقط.

فى المقابل، أنهى فريق أسوان استعداداته للمواجهة من خلال تدريباته التى أداها فى القاهرة، خلال معسكره المغلق الذى دخله الفريق استعداداً للمواجهة وعقد علاء عبدالعال، المدير الفنى للفريق، أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة فرض الرقابة اللصيقة على الرباعى، يوسف أوباما، وإمام عاشور، وأشرف بن شرقى، وشيكابالا، والذى يعتبرهم عبدالعال، أهم المحاور الرئيسية التى يعتمد عليها الزمالك، فى مبارياته، وطالب المدير الفنى، لاعبيه بعدم منحهم الفرصة فى التحرك، والضغط عليهم بمجرد استلامهم الكرة، وعدم تركهم يتحركون بحرية خلال الـ90 دقيقة.

وشدد علاء عبدالعال على لاعبيه بأنهم لديهم من القدرات الفنية والبدنية، ما يؤهلهم ليكونوا نداً قوياً للزمالك، ومجاراته طوال المباراة، وتحقيق نتيجة إيجابية، خلال المواجهة.

وطالب المدير الفنى لاعبيه باستغلال الحالة المعنوية العالية، التى عليها الفريق، بعد التعادل مع غزل المحلة، فى الجولة المنقضية، والسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، والتقدم خطوة كبيرة فى جدول المسابقة، وإسعاد جماهير أسوان، التى تساند الفريق فى جميع مبارياته.