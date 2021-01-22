شكرا لقرائتكم خبر عن خطايا «مجاهد» تهز عرش «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، حول أسباب تخفيض عقوبة أحمد الشناوى حاس الأهلى، وإيقافه مباراة واحدة بدلا من أربع حالة من الجدل والغضب خاصة تبريره القرار فى تصريحات تليفزيونية بأنه فى إطار الصالح العام ولمشاركة الأهلى فى مونديال الأندية ممثلا عن مصر، لأنه لو تم إيقاف الشناوى فسيذهب للعب فى البطولة دون أن يكون قد خاض المباريات السابقة لها.

وأكد خبراء اللوائح أن مجاملة الأهلى تعد من خطايا مجاهد فى الجبلاية، خاصة أن اللوائح لابد أن تطبق على الجميع ولا ذنب أندية بيراميدز وسموحة والجيش أن الأهلى سيلعب فى المونديال، وسادت حالة من الاستياء بين مسؤولى نادى الزمالك، عقب تصريحات احمد مجاهد، بأن السبب فى رفع الإيقاف عن محمد الشناوى، حارس الأهلى، كان لدواع وطنية، بسبب مشاركة الأهلى فى مونديال العالم للأندية.

وأبدى مسؤولو الزمالك اندهاشهم من الموقف الغريب لرئيس اتحاد الكرة، والذى يؤثر بالسلب على المنافسة فى مسابقة الدورى، وطالبوا بالعدالة، خصوصاً أن الزمالك هو متصدر قمة المسابقة، وأى إخلال فى تطبيق اللوائح سيضر بمصلحة الفريق، خصوصاً إذا كان لأحد الفرق المنافسة للزمالك.

ورفض مسؤولو الزمالك إصدار أى بيان جديد، بخصوص تصريحات مجاهد، والاحتفاظ بكامل حقوقهم فى الرد على تلك التصريحات فى الوقت المناسب، من أجل الحفاظ على كامل حقوق الزمالك.

وتعد واقعة الشناوى ليست الواقعة الوحيدة التى اعتبرتها الأندية من خطايا رئيس اللجنة الثلاثية، فقد سبقتها العديد من القرارات المثيرة للجدل ومن بينها تأكيده فور توليه المسؤولية أن ما يحكمه هو قرارات «فيفا» وأنه متمسك بإقامة الانتخابات فى يناير المقبل دون النظر إلى نص قانون الرياضة أو قرار مجلس الوزراء بشأن تعليق إقامة الجمعيات العمومية فى الاتحادات والأندية بسبب جائحة كورونا وهو الأمر الذى أثار الغضب. وتمسك مجلس الوزراء بقرار تعليق الجمعيات العمومية، كما أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ضرورة احترام القانون المصرى خاصة أنه لا يتعارض مع لوائح فيفا.

وينص القانون على أنه لانعقاد الدعوة الجمعية العمومية فى الهيئات الرياضية لابد من الدعوة لانعقادها قبل 31 أكتوبر وهو ما لم يحدث فى الجبلاية.

وتعرض اتحاد الكرة لفضيحة كبرى حينما لم تستجب غالبية أندية الدورى لطلب اللجنة الثلاثية بترشيح أسماء لرابطة الأندية وتمسكت بضرورة اعتماد اللائحة قبل إنشاء رابطة الأندية حتى يكون دورها محددا.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الغضب بعد إلغاء بعض مسابقات الناشئين، وتعرض مسؤولو الجبلاية لهجوم كبير من الأندية، وانتقدهم بشدة إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى، واتهمهم بإهدار ملايين الجنيهات بإنهاء مسابقات الأندية.

وشهدت الفترة الماضية ثورة غضب من أندية القسمين الثالث والرابع بعد إلغاء قرار عمل المسحة واعتبروا ذلك تميزا عن أندية الممتاز، خاصة أنهم لا يملكون ثمن تكاليف إجراء المسحات للاطمئنان على لاعبيهم.

وأكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه لابد من إنقاذ الكرة المصرية من أحمد مجاهد خاصة أنه يعمل لمصلحة أفراد وليس الصالح العام، فيما وصف ماجد نجاتى عمل اللجنة الثلاثية بأنه مجرد «تشريفة» للتجهيز لوصول هانى أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة وقال: كتب على اتحاد الكرة استمرار نفس الوجوه القديمة والتى تعمل لتحقيق مكاسب شخصية.

وطالب بضرورة تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاحتواء الأزمات

يأتى ذلك فى الوقت الذى أجرت فيه «المصرى اليوم» أكثر من اتصال هاتفى للتواصل مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، لكن دون رد.