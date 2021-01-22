شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يعود لقيادة سان جيرمان ضد مونبلييه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، عن عودته لمقاعد البدلاء، اليوم الجمعة، عندما يلعب حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ضد مونبلييه، وذلك بعد غيابه لأسبوع بسبب إصابته بكوفيد-19.

وقال بوكيتينو لبرنامج (تيليفوت) التلفزيوني الفرنسي «أشعر بتحسن ويمكنني العودة للقيادة الليلة مع الحفاظ على التباعد».

وأضاف: «من الصعب دائما الابتعاد عن الفريق وأنا سعيد بالعودة مجددا وأهم شيء كان استغلال الوقت بأفضل شكل ممكن والتعافي والآن انتهى الأمر».

وفي غياب المدرب الأرجنتيني تولى المساعد خيسوس بيريز القيادة خلال فوز سان جيرمان المتصدر 1-صفر على أنجيه.