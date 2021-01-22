شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أفضل لاعب في مباراة بيلاروسيا بالتواء في الكاحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات التي أجراها أحمد هشام «دودو»، لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد، إصابته بالتواء في الكاحل من الدرجة الأولى.

واشتكى دودو، من الآلام عقب نهاية المباراة، ما دفع الجهاز الطبي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وسيخضع دودو، لاختبار طبي «السبت»، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام سلوفينيا في المباراة المقبلة.