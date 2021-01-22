شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام حسن: منتخب مصر لليد قادر على الفوز بكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسلام حسن، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة ليد، إن الفوز الذي تحقق على بيلاروسيا، جاء عن جدارة واستحقاق.

وأشار إسلام إلى أنه لا يشغل باله على الإطلاق المشاركة مع المنتخب بصورة أساسية، وأن كل ما يشغله هو إسعاد الشعب المصري بالفوز بكأس العالم، خصوصاً وأننا لدينا القدرة على تحقيق الحلم.

وشدد إسلام على أن الإصابة أبعدته عن المشاركة مع المنتخب بصفة أساسية، لافتاً إلى أن تلك المرة هي السادسة التي يشارك فيها في بطولة كأس العالم.

وفازت مصر على بيلاروسيا 35/ 26 «الجمعة»، ضمن مباريات الدور الثاني لكأس العالم، التي تستضيفها مصر.