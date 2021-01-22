شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم موقف علي زين من المشاركة أمام سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع على زين، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، لاختبار طبى غدا «السبت»، وذلك بعد تعرضه لإصابة في أصابعه حرمته من استكمال اللقاء، ويخضع زين لاختبار طبي، لحسم مشاركته في مباراة سلوفينيا، المقررة الأحد في الجولة الأخيرة للدورالرئيسي.

من ناحية أخرى، فاز أحمد هشام السيد «دودو»، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، بلقب افضل لاعب في مباراة الفراعنة وبيلا روسيا، في الجولة الثانية للدور الرئيسي لبطولة العالم التي تستضيفها مصر.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ساحقا على بيلا روسيا، بنتيجة 35-26، مساء اليوم الجمعة، في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة.