مهدي علي: كنا بأمسِّ الحاجة للقب السوير

دبي: مسعد عبد الوهاب

اهدى شباب الأهلي بفوزه بكأس سوبر الخليج العربي مدربه مهدي علي باكورة ألقابه المحلية، على اعتبار أن كل إنجازاته السابقة كانت مع منتخبات الشباب والأولمبي والأول.

وسبق لمهدي أن أشرف على شباب الأهلي مرتين، وفي فترتين مؤقتين، كما درب بني ياس لفترة من دون أن ينال أي لقب.

كما أصبح مهدي علي ثاني مدرب إماراتي يحرز كأس السوبر في عصر الاحتراف بعد عبدالعزيز العنبري الذي أحرزه في النسخة الماضية على حساب شباب الأهلي.

وأكد مهدي علي أن المباراة أنصفت فريقه، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، بالهدف الذي سجله محمد مرزوق، وأضاف: «كنا نستحق ركلة جزاء ولكنها ألغيت وجاء الهدف لينصفنا لأننا كنا الأفضل».

وأهدى مهدي اللقب إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي وإدارة النادي.

وعن سر الفوز قال: «قدمنا مباراة جيدة وما حدث نتاج عمل الفريق الواحد بجدية إتقان من جميع اللاعبين، وقد حضَّرنا الفريق بشكل جيد في الأسبوعين الأخيرين، والفريق يتحسن من مباراة لأخرى، واللقب دافع لنا للاستمرار في التطور».

وعن الانتدابات قال: لا نية لدي لضم عناصر جديدة في الوقت الحالي، ولكن سنجتمع مع اللجنة الفنية ونبحث ذلك.

وشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم عل تهنئته له باللقب وقوله له: «هذه مكافأة للمدرب المواطن» وإشادته بأداء الفريق.

وأكد مهدي أن شباب الأهلي كان يحتاج إلى الفوز واللقب أكثر من الشارقة حتى يحسن وضعه هذا الموسم بعد بدايته السيئة.

وأعرب مهدي عن أمنيته في مواصلة اتحاد الكرة دعم المدرب المواطن، كما لم ينس مهدي الإشادة بأداء فريق الشارقة في المباراة التي لا تقبل سوى فائز واحد.