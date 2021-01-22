قدم مصرية في ربع نهائي مونديال اليد

وضع منتخب مصر قدماً في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً على أرضه، بعدما حقق فوزاً ساحقاً على منتخب بيلاروس بنتيجة 35-26 الجمعة بصالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي.

رفع بذلك منتخب الفراعنة رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند نقطتين في المركز الخامس.

وعقب اللقاء حصل أحمد هشام السيد على جائزة رجل المباراة.

شهدت بداية المباراة سيطرة مصرية، وكان يحيى الدرع المسجل للهدف الأول قبل أن يضيف أحمد هشام «دودو» الثاني.

سجلت بيلاروس أول أهدافها، قبل أن يبدأ أحمد الأحمر العزف بهدف ثالث. الأحمر سجل مجدداً وأتبعه محمد سند بهدفين، ليكون الفارق أربعة أهداف لأول مرة في الدقيقة الخامسة.

وتألق الحارس عصام الطيار بتصديه لأول كرة في الدقيقة السابعة، ثم سجل يحيى الدرع هدفاً سابعاً.

وفي الدقيقة 11 وصلت نسبة تسجيل منتخب مصر للهجمات 100% بنتيجة 11-4، وفي الدقيقة 20 كان الفارق قد وصل إلى 8 أهداف وبضعف النتيجة 16-8 لمصر.

سجل علي زين هدفاً في الثانية الأخيرة من الشوط الأول لينتهي بتقدم مصر بنتيجة 21-14. مع بداية الشوط الثاني كانت بيلاروس البادئة بالتسجيل،

ولم تسجل مصر على مدى 3 دقائق، إلا أن محمد ممدوح هاشم أعاد الفراعنة للتسجيل بهدفين متتاليين، وأصبحت النتيجة 24-16.

واصل منتخب مصر السيطرة على اللقاء لتصبح النتيجة 34-25، واختتم أكرم يسري الأهداف في الدقيقة الـ59، لتنتهي المباراة بفوز مصر 35-26 بفارق 9 أهداف.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الآيسلندي في ثاني جولات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي بنتيجة 28-26.

وبهذه النتيجة حصلت فرنسا على نقطتين ورفعت رصيدها لـ8 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن البرتغال، فيما تجمد رصيد المنتخب الآيسلندي عند النقطة الثانية في المركز الرابع.

وفاز فريق الاتحاد الروسي على نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة 32-20 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وارتفع رصيد منتخب الاتحاد الروسي إلى 5 نقاط في ظل صعوده إلى هذا الدور بثلاث نقاط، حيث إنه خسر أمام مصر في أولى مواجهات الدور الرئيسي بنتيجة 28-23، فيما يظل منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الأخير بالمجموعة من دون أي نقاط نظراً لخسارته أيضاً الجولة الماضية أمام سلوفينيا.