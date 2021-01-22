دي بروين يبتعد عن سيتي 6 أسابيع

كشف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوسيب غوارديولا أن الإصابة ستبعد نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين عن الملاعب حتى 6 أسابيع.

وتعرض دي بروين لإصابة عضلية بعد قرابة ساعة على المباراة التي فاز بها سيتي على أستون فيلا في منتصف الأسبوع ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتبين من الفحوص التي خضع لها اللاعب، أنه قد يحتاج لستة أسابيع من أجل التعافي.

وسيغيب دي بروين عن مواعيد مهمة بالنسبة لسيتي الشهر المقبل ضد ليفربول حامل اللقب وتوتنهام، على أن تكون مباراته الأولى بعيداً عن الفريق السبت في الدور الرابع لمسابقة الكأس ضد تشلتنهام تاون من الدرجة الثالثة.

وأفاد غوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين خلف جاره يونايتد مع مباراة مؤجلة في جعبته، عشية لقاء الكأس «الأطباء قالوا إنهم سيراجعون فحص الأشعة، وهذا ما فعلوه، وبالتالي جاءت النتيجة أن فترة الغياب ستكون بين أربعة وستة أسابيع».

وشدد «علينا المضي قدماً. أنا لا أبوح بأي شيء لا يعلمه أحد بخصوص أهميته بالنسبة لنا، لكن لسوء الحظ له ولنا أنه سيغيب عن جزء مهم من الموسم. يتوجب علينا إيجاد الحلول لأن الجميع يعاني وعلينا التأقلم».

ويفتقد غوارديولا في مباراة السبت أيضاً المدافع كايل ووكر وذلك نتيجة تعرضه للإصابة في نفس المباراة ضد أستون فيلا، لكن المدرب الإسباني بدا أكثر تفاؤلاً بخصوصه.

ويغيب عن سيتي أيضاً هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال غوارديولا إن «ما نتمناه له هو التعافي. كان منزعجاً في اليومين أو الأيام الثلاثة التي تلت نتيجته الإيجابية. شعر بإرهاق كبير وعانى عوارض. لكنه تحسن الآن ونريده أن يعود. افتقدنا أفضل هداف لدينا لفترة طويلة بسبب الإصابات. كما الحال مع كيفن دي بروين، علينا تدبير أمورنا حتى عودتهما».