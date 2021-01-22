برشلونة يدخل حارساً من الدرجة الثالثة التاريخ

حجز برشلونة بطاقته إلى الدور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا بشق الأنفس، بعد تغلــبه على مضيفــه كــــورنيا من الدرجة الثالثة 2-صفــر بعد التمديد.

وسنحت الفرصة أمام برشلونة الذي خاض المباراة بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الموقوف لمباراتين، لحسم مواجهته أمام كورنيا الذي أطاح بأتلتيكو مدريد من الدور السابق، في الوقت الأصلي عندما حصل على ركلتي جزاء أهدرهما البوسني ميراليم بيانيتش (39)، والفرنسي عثمان ديمبيلي (79) عندما تصدى لهما الحارس خوان راميريس البالغ من العمر 21 عاماً، والذي أصبح أول حارس في التاريخ يتصدى لركلتي جزاء لبرشلونة في مباراة واحدة.

وعوض ديمبيلي في الشوط الإضافي الأول عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 92، قبل أن يطمئن الدنماركي مارتن برايثوايت أنصار الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

ويلعب برشلونة في دور الـ16 مع ريو فايكانو من الدرجة الثانية، في حين ستكون مواجهة إشبيلية وفالنسيا هي الأقوى حسب القرعة التي سحبت، الجمعة.

وأشار حارس كورنيا، إلى أنه لم يسبق له التصدي لركلتي جزاء في مباراة واحدة، أو حتى في ركلات الترجيح من قبل، لكنه استعد جيداً للمباراة مع مدرب حراس المرمى.

وقال «شاهدت ركلتي جزاء نفذهما بيانيتش مع يوفنتوس وفكرت أنه سيسدد إلى يميني. الغريزة هي من ساعدتني في ركلة ديمبلي».

وقال رونالد كومان مدرب برشلونة، إن رامون خوان كان أفضل لاعبي كورنيا، لكنه عبر عن غضبه من فريقه لفشله في تسجيل ركلة من الاثنتين في ظل إيقاف ليونيل ميسي المسدد المعتاد.

وأشاد جييرمو فرنانديز، مدرب كورنيا، بحارس فريقه الذي توقعت وسائل إعلام أن يلعب في دوري الدرجة الأولى في نهاية المطاف بعد تألقه.