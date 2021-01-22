شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يصطحب جميع لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية.

الأهلي يصطحب جميع لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

بدر بانون جاهز للمشاركة في تدريب الأهلي وقيادة الدفاع أمام بيراميدز

تأكد جاهزية المغربي بدر بانون مدافع الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، بعدما خرج اللاعب من قائمة فريقه التي خاضت مباراة المقاولون العرب.

موسيماني يطمئن جماهير الأهلي: "فلسفتي تحتاج بطء.. وروما لم تبنى في يوم"

طمأن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الجماهير الحمراء بشان أداء فريقه، لاسيما بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر عليه المارد الأحمر في مباراتي البنك الأهلي والمقاولون العرب، مؤكدا أنه يسعى لتقديم الأفضل مع الفريق حلال الفترة الحالية.