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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يصطحب جميع لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية.
الأهلي يصطحب جميع لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
بدر بانون جاهز للمشاركة في تدريب الأهلي وقيادة الدفاع أمام بيراميدز
تأكد جاهزية المغربي بدر بانون مدافع الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، بعدما خرج اللاعب من قائمة فريقه التي خاضت مباراة المقاولون العرب.
موسيماني يطمئن جماهير الأهلي: "فلسفتي تحتاج بطء.. وروما لم تبنى في يوم"
طمأن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الجماهير الحمراء بشان أداء فريقه، لاسيما بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر عليه المارد الأحمر في مباراتي البنك الأهلي والمقاولون العرب، مؤكدا أنه يسعى لتقديم الأفضل مع الفريق حلال الفترة الحالية.
"سر التاسعة".. الأهلي يوثق إنجازه التاريخي بفيلم وثائقي .. فيديو
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي البرومو فيديو خاص يكشف سر التتويج بالنجمة التاسعة، والتي حققها في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب عن التتويج باللقب مدة 7 سنوات، من أجل توثيق البطولة الغالية والإنجاز التاريخي التي حققها النسور الأحمر.
هل يفتح الأهلي ملف ضم حارس مرمى فى يناير بعد أزمة إيقاف الشناوي؟
فاجئ اتحاد الكرة مسئولي النادي الأهلي بقرار إيقاف قائد الفريق الأحمر محمد الشناوي 4 مباريات، بداعي سوء سلوكه مع محمد سلامة حكم مباراة البنك الأهلي بالجولة الثامنة، والتي انتهت بالتعادل السلبي ، بعدما اعترض الشناوي على الحكم كونه لم يعد إلى تقنية الفار لمعرفة كرة لمسة اليد على لاعب البنك الأهلي في كرة مشتركة مع محمد مجدي أفشة، وكذلك تراجعه عن احتساب هدف للأهلي عقب العودة للفار، قبل أن يتم تخفيض العقوبة للربع ويصبح الإيقاف مباراة واحدة عقب استشارة لجنة الحكام، لاسيما وأن الحكم لم يمنح الحارس إنذار أو كارت أحمر.