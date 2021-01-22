شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمئن جماهير الأهلي: "فلسفتي تحتاج بطء.. وروما لم تبنى في يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، الجماهير الحمراء بشان أداء فريقه، لاسيما بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر عليه المارد الأحمر في مباراتي البنك الأهلي والمقاولون العرب، مؤكدا أنه يسعى لتقديم الأفضل مع الفريق حلال الفترة الحالية.

وقال موسيماني، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "الفلسفة تتمكن ببطء، ونحن سوف نصل إلى ما نريده، ما زال لدينا الكثير من العمل لنقوم به حتى نصل إلى المستوى المرغوب، روما لم تُشيد في يومٍ واحد".

وتغلب الأهلي على المقاولون العرب، والانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفبن في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أمس الخميس، على ملعب «الأهلي we السلام».

وسجل ثلاثية الأهلي في شباك المقاولون العرب، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة.