شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو المجد: مجموعة مصر صعبة و معقدة و لا بديل عن الفوز أمام سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مجدى أبو المجد مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد أن المجموعة التي تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة و صعبة للغاية ويتواجد فرصة للجميع في الصعود الى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد و الانتظار الى النتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد و مصر و روسيا و سلوفينيا.

وأوضح مجدى أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن المباراة القادمة لمنتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل عن الفوز بيها لحسم التأهل و عدم النظر لنتائج المباريات الأخرى و الدخول في بعض الحسابات ولكن اللاعبين قادرين على التأهيل و الوصول الى الأدوار النهائية في البطولة .

قطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.