شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 22/ 1/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 22/ 1/ 2021 العديد من الأحداث جاء فى مقدمتها، استبعاد محمود علاء وضم عيد وعبد السلام لقائمة مواجهة أسوان، وزير الرياضة العراقى والسفير يزوران القلعة البيضاء، ومحامى أشيمبونج يرحب بالحل الودى.

استبعاد محمود علاء وضم عيد وعبد السلام لقائمة الزمالك استعدادًا لأسوان

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة أسوان فى المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا السبت على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة استمرار استبعاد محمود علاء، ومحمود عبد الرحيم جنش، وخروج حسام عبد المجيد ودخول أحمد عيد ومحمد عبد السلام.

باتشيكو يكشف سبب خروج أحداد وعلاء من قائمة مواجهة أسوان

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن أسباب عدم دخول الثنائي حميد أحداد ومحمود علاء ضمن قائمة لقاء أسوان المقررة إقامته غدا السبت في الجولة التاسعة للدوري الممتاز، وأكد الجهاز الفني للزمالك، أنه فضل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل استعدادا للفترة القادمة، وعدم تواجدهما بلقاء الغد حيث يخضعان في الوقت الحالي لبرنامج تدريبي خاص، للوصول إلى أعلى فورمة فنية.

الزمالك يستأنف ضد عقوبة إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات أفريقية

قرر مسئولو نادى الزمالك الاستئناف على عقوبة ايقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد القرار الذى أعلنته لجنة الانضباط بالكاف قبل ساعات، بإيقاف اللاعب أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادى الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه، على خلفية الأحداث التى تبعت مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف.

وزير الرياضة العراقى والسفير يزوران الزمالك .. صور

استقبل اليوم اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس نادي الزمالك، وزير الرياضة العراقي عدنان درجال ونجم منتخب بلاد الرافدين لكرة القدم الأسبق بمقر القلعة البيضاء وبصحبته سفير العراق بالقاهرة عبدالستار الجنابي، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع التنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية أمام أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في لقاء لن يخلوا من القوة والندية حيث يبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت عقب الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

محامى أشيمبونج يرحب بالحل الودى مع الزمالك

كشف روي، محامي أتشمبونج لاعب نادي الزمالك سابقًا والداخلية سابقًا، آخر المستجدات بشأن دفع نادي الزمالك الغرامة الموقعة ضد النادي لصالح اللاعب، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لم يدفع الغرامة حتى الموعد المحدد ولم يتواصل معنا أحد من أجل إنهاء تلك الأزمة، ولو تواصل معنا أى مسئول في نادي الزمالك فنحن مستعدون لحل الأزمة بشكل ودي".

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