شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري، الأولى جمعت سموحة مع بيراميدز على استاد الإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، والثانية جمعت طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 0.

وفرط بيراميدز في الصعود للمركز الثالث بعد تعثره أمام سموحة ليبقى في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما ارتفع طلائع الجيش للمركز الثاني عشر برصيد 7 نقطة.



ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدورى المصري اليوم كالتالي..طلائع الجيش 3 – 0 الإنتاج الحربي

فاز فريق طلائع الجيش على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، واللقاءالذى يقام باستا الرياضة العسكرى .

سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34، وعمرو جمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .

بيراميدز 1 – 1 سموحة

حقق فريق سموحة التعادل أمام بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة، ليصبح الفريق السكندرى أكثر الفرق تحقيقًا للتعادلات فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى حتى الآن.