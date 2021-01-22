شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء منتخب اليد بعد الفوز على بيلا روسيا في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد بعد الفوز الذي تحقق اليوم على المنتخب البيلا الروسي في الجولة الثانية للدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر حاليا.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب كرة اليد واصل تقديم الأداء القوي والمميز والذي ظهر عليه المنتخب في المباراة الماضية التي فاز بها على منتخب روسيا .

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة للاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر على هذا المجهود واستمرار الأداء المشرف وتحقيق النتائج الايجابية والانتصارات وتحقيق طموحات الجماهير المصرية التي تنتظر انجاز كبير من المنتخب الأول لكرة اليد.