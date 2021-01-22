الأولمبية تهنىء منتخب اليد بعد الفوز على بيلا روسيا في المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء منتخب اليد بعد الفوز على بيلا روسيا في المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد بعد الفوز الذي تحقق اليوم على المنتخب البيلا الروسي في الجولة الثانية للدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر حاليا.
ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب كرة اليد واصل تقديم الأداء القوي والمميز والذي ظهر عليه المنتخب في المباراة الماضية التي فاز بها على منتخب روسيا .
ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة للاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر على هذا المجهود واستمرار الأداء المشرف وتحقيق النتائج الايجابية والانتصارات وتحقيق طموحات الجماهير المصرية التي تنتظر انجاز كبير من المنتخب الأول لكرة اليد.
قطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .
وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.
ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.
وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.