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الأولمبية تهنىء منتخب اليد بعد الفوز على بيلا روسيا في المونديال

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القاهرة - سامية سيد -  

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد بعد الفوز الذي تحقق اليوم على المنتخب البيلا الروسي في الجولة الثانية للدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر حاليا.

 

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب كرة اليد واصل تقديم الأداء القوي والمميز والذي ظهر عليه المنتخب في المباراة الماضية التي فاز بها على منتخب روسيا . 

 

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة للاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر على هذا المجهود واستمرار  الأداء المشرف وتحقيق النتائج الايجابية والانتصارات وتحقيق طموحات الجماهير المصرية التي تنتظر انجاز كبير من المنتخب الأول لكرة اليد.

قطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وتألق الحارس محمد عصام الطيار، الذي تصدى للعديد من الكرات للمنافس، ونفس الأمر للقائد أحمد الأحمر، الذي أحرز عددا من الأهداف، وأسهم في تقدم وفوز الفراعنة طوال أحداث المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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