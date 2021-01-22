شكرا لقرائتكم خبر عن "دودو" ناشئ هليوبوليس الذى عرف طرق النجومية العالمية من بوابة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "دودو يفى بوعوده".. هكذا كان اللاعب الشاب أحمد هشام السيد الشهير بـ"دودو" صاحب الـ21 حاضرا فى المكان والموعد المناسب مع منتخب مصر لكرة اليد بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيلاروسيا بتسجيله 5 أهداف من إجمالي 7 تصويبات على المرمى بنسبة إجادة 71%.







أحمد هشام دودو انتقل من نادي هليوبوليس إلى صفوف نيم الفرنسى فى ظل حصوله على لقب أفضل لاعب فى العالم بكأس العالم للناشئين التى حصلت مصر على لقبها فى مقدونيا حتى إنضم لصفوف المنتخب الأول فى بطولة أفريقيا الأخيرة بتونس و التى توجت مصر أيضا بلقبها و حسمت تذكرة الصعود إلى أولمبياد طوكيو قبل تاجيلها إلى 2021 .





دودو ضمن أربعة لاعبين تواجدوا مع منتخب مصر للشباب قبل منتخب الناشئين بأسابيع وحصلوا على المركز الثالث في كأس العالم للشباب تحت 21 سنه، قبل أن يشاركوا رفقة منتخب الناشئين ويحصلوا على كأس العالم.



EsW6zaHXcAAst1I

قال دودو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365:" ذاكرنا منتخب بيلاروسيا وعملنا على معرفة نقاط القوة والصعف لديهم حتى حالفنا التوفيق في الفوز باللقاء" متابعا :" وبالنسبة لمواجهة سلوفينيا القادمة نحن نركز في كل مباراة على حدة" واختتم:" منتخب مصر قوى وطموحنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال.





قطع منتخب مصر لكرة اليد، شوطا كبيرا في حسم التأهل لربع نهائي كأس العالم، عقب الفوز العريض الذي حققه نجوم الفراعنة على بيلاروسيا، بنتيجة (35 - 26) فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة بالبطولة التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية لمواجهة نظيرهما في المجموعة الثانية والتي تشهد منافسة قوية بين منتخبات كرواتيا، والدنمارك بطل العالم، وقطر، والأرجنتين واليابان، والبحرين.

وأمام المنتخب المصري فرصة للتأهل مستفيدا من مواجهتي السويد وسلوفينيا، والسويد أمام روسيا، حيث ستعطل المنتخبات الثلاثة بعضها من خلال تلك المواجهتين.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو باروندو جارسيا قائمة منتخب مصر استعدادا للمواجهة، وشهدت القائمة دخول اللاعب أكرم يسرى بدلا من أحمد مؤمن، و تتضمن قائمة المباراة كلا من اللاعبين : كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وحرص المدير الفنى لمنتخب اليد جارسيا على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين لشرح نقاط القوة و الضعف لدى المنتخب البيلاروسي ونجح المدير الفنى الأسبانى باروندو في تحقيق الفوز فى مباراة الليلة ، قبل مواجهة سلوفينيا بعد غدا الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الإتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .





ويمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 6 نقاط ، بعدما صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه ، خاصة أنه فاز على مقدونيا وخسر أمام السويد بفارق هدف ، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال و التى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى.

وتشهد مواجهات الدور الرئيسى بجانب مواجهات مصر لقاءات بين كلا من ،مقدونيا الشمالية مع الإتحاد الروسى و سلوفينا مع السويد فى نفس المجموعة، بينما يلتقى فى المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ،النرويج مع الجزائر و أيسلندا مع فرنسا وسويسرا مع البرتغال .

بينما تشهد مواجهات كأس الرئيس منالمراكز الـ 25 إلى 32 لقاءات بين كلا من ، المغرب مع كوريا الجنوبية و النميا مع تشيلى .