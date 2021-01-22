شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تفوز على تشيلى 33 / 31 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب النمسا على نظيره تشيلي ضمن لقاءات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 33-31

انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلي بنتيجة 15-14، وسط توازن بين أداء المنتخبين وإثارة كبيرة حتى نهاية أول 30 دقيقة من المباراة.

وفي الشوط الثاني اختلف الأمر وتفوقت النمسا على تشيلي وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 33-31

وفي نهاية اللقاء حدثت مشادة واشتباك بين لاعبين الفريقين وقرر حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو طرد رودريجو ساليناس لاعب تشيلي وحصوله أيضا على البطاقة الزرقاء.

وحصد سيباستيان فريميل لاعب النمسا على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 8 أهداف في المباراة.

بهذه النتيجة حققت النمسا ثاني انتصار لها بكأس الرئيس لتصل للنقطة رقم 4 وتتصدر ترتيب المجموعة الثانية حيث فازت على المغرب في الجولة الأولى، بينما تأتي تشيلي في المركز الثاني برصيد نقطتين والمغرب في المركز الثالث برصيد نقطتين وكوريا الجنوبية في المركز الأخير بدون نقاط.

وتقام مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة يوم الأحد المقبل حيث تلعب المغرب مع تشيلي والنمسا مع كوريا الجنوبية.