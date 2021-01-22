الهلال يحسم موقفه من التعاقد مع ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نفى الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال ورئيس القطاع الرياضي، صحة ما تردد عن وجود اتصالات مع التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك الحالي.

وأضاف نائب رئيس الهلال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء اليوم الجمعة، أن ناديه ليس لديه أي نية للتعاقد مع ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير صحفية سودانية كشفت خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب ساسي من الانتقال لبطل السودان في الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم الفريق قبل انطلاق مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي مما يحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ خلال الفترة الحالية على أن ينتقل مجانًا في الصيف المقبل.

ويسعى نادي الزمالك إلى تجديد عقد ساسي خاصة أن اللاعب منذ قدومه من صفوف النصر السعودي أصبح أحد الركائز الأساسية في القلعة البيضاء.

وكان مهند عون وكيل أعمال ساسي كشف في وقت سابق عن تلقي موكله عرضًا من الدحيل القطري إلى جانب عرض إماراتي إلا أن رغبة ساسي الأولى البقاء في الزمالك.