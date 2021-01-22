"سر التاسعة".. ماذا قال لاعبي الأهلي عن نهائي القرن أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ولاعبيه عن نهائي القرن أمام الغريم التقليدي الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

رسائل لاعبي الأهلي جاءت عبر شاشة "الأهلي" الرسمية من خلال فيلم وثائقي بعنوان "سر التاسعة".

موسيماني: "الأهلي كان أفضل في آخر مباراتين أمام الزمالك (السوبر المصري - الدوري) لكن النتيجة انتهت بالخسارة، تحدثت مع اللاعبين وطالبت بتغيير الأسلوب والتكتيك في النهائي".

علي معلول :"في مباراة السوبر الزمالك لم يذهب لمرمانا وفاز بركلات الترجيح، ومباراة الدوري خسرنا بثلاثية لكن كنّا الأفضل، اللاعبون كان لديهم العزم في نهائي أفريقيا على المكسب خاصة مع ثقة لاعبي الزمالك فقط كنّا نحتاج لتركيز 1000% للفوز".

أيمن أشرف :"مباراة نهائي أفريقيا كان رد اعتبار لنا لأسباب عديدة، المباراة كانت تختلف عن السوبر والدوري والهدف كان إسعاد 90 مليون مشجع أهلاوي".

سيد عبد الحفيظ :"مباراة الزمالك كانت حياة أو موت بالنسبة لنا".

أليو ديانج :"خلال إصابتي بفيروس كورونا شعرت أنني في حلم، كان لا يوجد شيئًا في يدي ربما لو شاركت كنّا خسرنا البطولة الحمد لله".

واستطاع الأهلي أن يحقق اللقب الأفريقي التاسع في مشواره القاري من خلال الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف بنهائي القرن الأفريقي.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية حيث سيبدأ بطل أفريقيا مشواره من خلال مواجهة بطل قطر الدحيل في الرابع من الشهر المقبل.