طبيب منتخب اليد: سنُحدد مصير علي زين أمام سلوفينيا غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد شوقي، طبيب المنتخب الوطني لكرة اليد، إن لاعب فريقنا الوطني علي زين أُصيب بخلع في الإصبع الصغير باليد اليسرى.

وأشار شوقي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات غداً لتحديد مصيره من مباراة سلوفينيا المقبلة، مضيفاً:"اللاعبون رجالة وإن شاء الله يخوض المباراة القادمة".

ونون طبيب المنتخب، إلى أن لاعب فريقنا أحمد هشام "دودو" يُعاني من التواء من الدرجة الأولى، مضيفاً:"عملنا معه في ملعب المباراة ثم في غرف الملابس وإن شاء الله يكون جاهزاً للمباراة المقبلة".

وأتم شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أنه يُحدد النظام الاستشفائي لكل لاعب وفقاً لعدد الدقائق التي يخوضها كل لاعب.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره سلوفينيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لليد.