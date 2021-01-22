سمير يحكي كواليس الأهلي وصنداونز: "أصابتني حالة هيسترية في الطائرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حكى سعد سمير، مدافع الأهلي، كواليس متابعته لمباراة فريقه أمام صنداونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة التي حسم لقبها الأهلي.

وقال سمير خلال وثائقي "سر التاسعة" الذي قدمه النادي الأهلي، إنه واجه موقفًا غريبًا حين كان مسافر على احدى الطائرات أثناء إقامة مباراة الإياب بين الأهلي وصنداونز بعدما شاهد الهدف الأول وبعد ذلك لم يكن يعرف تفاصيل ما حدث".

وأضاف:" كنت هموت وأعرف ايه النتيجة وقاعد ادعي واقول يا رب وما اعرفش النتيجة ايه، وطلبت من قائد الطائرة أن يحاول معرفة نتيجة المباراة".

وتابع:" المضيفة قالت لي أن المباراة انتهت بنتيجة 4-1 قعدت في حالة هستيرية لمدة 10 دقائق، وشعرت بالتوتر، لكن قبل نزولنا من الطائرة أبلغت أن الفريق تأهل".

وقال السولية خلال ظهوره في الفيلم الوثائقي:" فريق الأهلي انتظر هذه المباراة لمدة عام بعد الخروج على يد نفس الفريق قبل عام".

وأوضح محمد الشناوي حارس فريق الأهلي، أن تلك المباراة كانت حملا ثقيلا على الجميع، بسبب أن الفريق كان مطالب بتحقيق الفوز والتأهل.

وفي نفس السياق، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن عدالة الكرة أحيانا تعطي فرصة للانتقام الكروي.

وأشار مروان محسن مهاجم فريق الأهلي، أنه الفريق كان لديه إصرار لتحقيق الفوز على صنداونز، وتسجيل أكثر من هدف بعد إحراز الهدف الأول.

وتأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على صنداونز بهدفين دون رد في الذهاب، قبل التعادل بهدف لكل فريق في الإياب.